Mustafakemalpaşa’da göletteki kuraklık tedirgin ediyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine 5 kilometre mesafedeki Yalıntaş göleti, kurak geçen kış mevsimiyle birlikte kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

90’lı yıllarda ziraî sulama maksadıyla Bursa İl Özel İdaresi tarafından yapılmasının ardından 2014 yılında BUSKİ’ye devredilen 20 bin hektarlık Yalıntaş Göleti’nde bugünlerde tehlike çanları çalıyor. Yaz mevsiminde debisi düşen gölette, kış aylarında da beklenen yağışların olmaması sebebiyle su seviyesinde büyük bir azalma oldu. Olta balıkçılığının haricinde binlerce tarım arazisini sulamak için kullanılan Yalıntaş Göleti’nde gözler önüne serilen kuraklık, çiftçileri tedirgin etti.

Yalıntaş Muhtarı Seyfettin Karanfil, “Köylümüz bu göletten tarla sulaması yapıyor. Kuraklık böyle giderse yakın zamanda burada su kalmayacak. Bu durumdan hem çiftçimiz hem de su canlıları olumsuz etkilenecek” dedi.

Muhtar Karanfil, göletten Yalıntaş ile birlikte Tatkavaklı ve Lütfiye mahallelerinin bir kısmının da faydalandığını belirterek, “2 yıl öncesine kadar böyle bir sıkıntı yoktu. Maaalesf son yıllarda ülke genelinde olduğu gibi bizlerde kuraklık yaşıyoruz Bursa Büyükşehir Belediyesi yakın bir zamanda göleti açık kanal sisteminden kapalı sisteme geçirecek projenin ihalesini gerçekleştirdi. Gölete 3 kilometrelik bir hat yapılacak. 1 Şubat itibariyle projenin başlaması planlanılıyor. Bu proje tamamlandığında göletteki su sorunu büyük ölçüde giderilecek” diye konuştu.