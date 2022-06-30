Mustafakemalpaşa’da gerçeği aratmayan tatbikat

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Adnan Menderes Meydanında, 5.9 şiddetinde ki deprem senaryosuyla gerçeği aratmayan bir tatbikat düzenledi.

2021 Ocak Ayı Belediye Meclis toplantısında Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın talimatlıyla kurulmuş olan Mustafakemalpaşa Arama ve Kurtarma Ekibi (MPAK) oluşturulan senaryoya olan profesyonel müdahaleleriyle gerçeği aratmayan bir tatbikatı başarılı bir şekilde tamamladı.

20 kişilik personellerine AFAD aracılığıyla gerekli eğitimleri aldıran Kanar, “İlçemiz ve ülkemizde meydana gelecek olan afetlerde görev almaya hazır bir ekibimiz var” dedi.

Mustafakemalpaşa Arama Kurtarma Ekibi (MPAK), önce enkaz altında kalan afetzedeyi enkaz altından çıkararak sağlık ekiplere teslim etti, ardından 30 kişilik Yerel Destek Ekipleri muhtemel durumlarda afet alanında çadır kurulumu hakkında detaylı bilgiler verdi. Kriz Masası ve Ana ve Destek Çözüm ortakları ile irtibat sağlanması için Amatör Telsizcileri Cemiyeti (TRAC), telsiz kurulumu ve irtibatın nasıl kurulduğunu anlattı. Adnan Menderes Meydanı nefes kesen bir tatbikata sahne olurken 7’den 70’e tüm halk tatbikata yoğun ilgi gösterdi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Bilindiği üzere Mustafakemalpaşa’mız 1. derece deprem bölgesi ve muhtemel bir yangın durumunda sadece ekibin değil hepimizin bilinçli olması gerekiyor. Deprem bu ülkenin coğrafyasının gerçeği, gerek ilçemizde riskli yapıları yenileyerek, gerek, önemli eğitimlerle, tatbikatlarla elimizden geldiğince bu gerçeği yenmeye çalışıyoruz. Düzenlediğimiz tatbikatta oluşan mizansen tüylerimizi ürpertti, umarım ki böyle zor ve kötü durumları yaşamayız. Tüm ekip arkadaşlarıma, tüm kurum ve kuruluşlara emekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.