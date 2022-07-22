Mustafakemalpaşa’da dronlar çayır tırtılları için yükselecek

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Trakya ve Marmara bölgesinde başlayan çayır tırtılı istilasının Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde de görülmeye başlamasının ardından harekete geçti.

Çiftçilere yönelik her türlü teknik destek, eğitim, bilgilendirme, ekim hasat zamanında yanında olan Mustafakemalpaşa Belediyesi, çayır tırtılı içinde 131 mahallede teyakkuza geçti. Mustafakemalpaşa Belediyesi, il Tarım Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa Ziraat Odası işbirliği ile mahalle muhtarlarının katılımıyla, muhtarlara çayır tırtılı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Çayır tırtılı üremesi ve ilaçlaması hakkında bilgi verilen toplantıda, alınacak önlemler hakkında istişare yapıldı. Bilimsel olarak ’çok çeşitli besinler üzerinden beslenen canlı’ anlamına gelen ’polifag’ bir zararlı olan çayır tırtılı 150’den fazla bitki türünden beslenip, mahsullere zarar veriyor. Başta ayçiçeği, buğday ve yapraklı ürünlerin gelişim döneminde tehdit oluşturması sebebiyle doğru ilaçlama yapılması için düğmeye basan yetkililer, kol kola girerek bu zararı en aza düşürmeyi hedefliyor.

Zararı en aza indirebilmek adına, üreticilerin mahsullerine ilaçlama desteğini yapacağını bildiren Mustafakemalpaşa Belediyesi, normal ilaçlama yapılamaması halinde dron ile ilaçlama yapacağını, dron temininin Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı tarafından temin edileceği açıklandı.

Üreticinin her zaman yanında olan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Marmara bölgemizde görülmeye başlayan çayır tırtılı ilçemizde de görüldüğü haberini duyduğumuz anda il Tarım Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa Ziraat Odası ile iletişime geçerek, bu durumdan en az zararla nasıl kurtuluruz sorusunun cevabını aradık. Mahalle muhtarlarımıza bilgi toplantısı yaparak üreticimizin aklında ki soruları en aza indirmeye çalıştık. Biz yetkililer olarak tüm desteği sağlamaya hazırız. Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak normal ilaçlama yapılamaması durumunda dron ile ilaçlama yapılması gerekilen durumlarda dron desteği sağlayacağız. Çayır tırtılı sorunu ile boğuşan çiftçiler dron ile ilaçlama desteği için İl Tarım Müdürlüğümüze başvuru yapabilirler" dedi.