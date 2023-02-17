Mustafakemalpaşa’da deprem şehitleri için mevlit okutuldu

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okuttu.

Selimiye Camiinde cuma namazı öncesi düzenlenen programda tüm şehitler ve depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından tüm şehitler ve depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi daha sonra deprem şehitleri için gıyabi cenaze namazını kılındı.

Mevlit programına Mustafakemalpaşa ilçe Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Kanar, “Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Felaket haberini alır almaz ilk andan itibaren kurtarma ve yerel destek ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. İlçe halkımızın da destekleriyle hazırladığımız yardım tırlarını depremzedelerimize gönderdik göndermeye devam ediyoruz. Depremin yaralarını birlikte saracağız” dedi.