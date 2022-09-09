Mustafakemalpaşa’da Balkan rüzgarı

Balkan tarihinin kültürel ve insani ilişiler bakımından Türkiye ile köklü bağları olan Bursa Mustafakemalpaşa’da, Rumeli rüzgarları esti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Rumeli Halk Oyunları ve Kültür Derneği katkılarıyla düzenlenen Rumeli Festivalinde, Rumeli ezgileri Adnan Menderes Meydanı’nda yükseldi. 5 ülkeden yüzlerce kişi etkinlik öncesi Mustafakemalpaşa’nın güzelliklerine tanık olurken, akşam saatlerinde ise Adnan Menderes Meydanı’nda Rumeli rüzgarları esti. Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Bulgaristan’dan gelen özel folklor ekibi Balkan kültürünü ilçede yaşattı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Unutulmuş toprakları yeniden el birliğiyle hatırlıyoruz ve hatırlamaya devam edeceğiz. Tabirin tam anlamıyla komşu kapısı dediğimiz Kosova’yı Makedonya’yı Arnavutluk’u Bosna Hersek’i adım adım gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde devam ediyoruz. 100. yılımızı kutladığımız Mustafakemalpaşa’nın kuruluşunda inşallah bu tür festivallerimiz devam edecek. 5 ülkeden gelen kardeşlerim bugün ilçemizin eşsiz doğa harikası olan Suuçtu Şelalesini görüp, damak çatlatan peynir tatlımızı yedi. Zor günlerden geçtiğimiz bu zamanlarda bölünmenin değil birleşmenin, ayrışmanın değil güç birliği yapmanın zamanı. Bu eşsiz organizasyonlar emeği geçen başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere tüm görevlileri canı yürekten kutluyorum" dedi.

Yöresel danslarda Balkanların kültürel zenginliğini yakinen izleyen vatandaşlar, Makedonya göçmeni Rumeli Orhan Kemal kardeşlerin şarkıları ile eğlendi.