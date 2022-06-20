Mustafakemalpaşa’da avcılar için kurs düzenlendi

Mustafakemalpaşa Tatkavaklı Avcılar Kulübü, 2022’nin ilk avcılık kursunu tamamladı.

5 gün süren eğitim kursuna büyük ilgi gösteren avcılara, temel mevzuat, hayvan türleri, harita okuma bilgisi gibi çeşitli başlıklarda uzmanlar tarafından önemli bilgiler verildi.

Her yıl düzenlediği atış sporları, yaban hayatı besleme etkinlikleri, üyelere yönelik yemek programları ve kurs eğitimleriyle öncü çalışmalara imza atan Mustafakemalpaşa Tatkavaklı Avcılar Kulübü tarafından düzenlenen kurs programı tamamlandı.

Mustafakemalpaşa İsmail Hakkı Şenpamukçu nezaretindeki eğitimlerde, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu, Orman Mühendisi Bölge Şefleri Sedat Acar ve Yusuf Üstündağ ve Kulüp Başkanı Zafer Efe tarafından avcı kursiyerlere toplam 32 saat süren teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Sınava girdiler

Tatkavaklı Avcılar Kulübü Hizmet binasında 13-17 Haziran tarihleri arasındaki 5 günlük kursta; avcılığın temel kuralları ve mevzuat, av hayvanları, koruma altındaki türler, av turizmi kapmasında avlanılan hayvan türleri, avda kullanılabilen araç ve gereçler, tüfekleri tanıma, harita okuma bilgisi, avda güvenlik önlemleri, av köpeklerini tanıma ve ilk yardım dersleri anlatıldı.

20 kişiden oluşan kursiyerler, eğitimler sonrası yapılan sınavda bilgilerini kâğıda döktü.

Heryıl 3 kez kurs düzenlediklerini ve avcılığın gelecek nesiller için sürdürülebilir hale gelmesi için hizmet verdiklerini söyleyen Tatkavaklı Avcılar Kulübü Başkanı Zafer Efe; “Bu eğitimler hepimiz için önemli. Avcılığa gönül veren her bireyin bilinçlenmesi için bu kursları belirli zaman aralıklarıyla yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.