Mustafakemalpaşa’da ağaç kesimi kursu

Mustafakemalpaşa İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Ağaç Kesimi ve Boylama Kursu’ eğitimleri başladı. 13 Aralık’a kadar sürecek kurstan 70 kişi faydalanacak.

Vatandaşların ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda kurs faaliyetlerini sürdüren Mustafakemalpaşa İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitimi Müdürlüğü, Ağaç Kesimi ve Boylama Kursu açtı.

Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda 21 Kasım’da başlayan eğitimlere, park ve bahçeler ile diğer ağaçlık alanlarda çalışan 70 kursiyer katıldı.

Uzman öğreticiler tarafından verilen kurs eğitimlerinde, tehlike arz eden ağaçların ve olumsuz hava koşullarında kırılan dalların nasıl kesileceği ve uzaklaştırılacağı anlatıldı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ahmet Ceylan’da ağaç kesimi ve boylama işleminde dikkat edilecek hususlar hakkında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Akkoyunlu’da kursiyerleri ziyaret ederek; “Borsamızın kapısı bu toplantılara her zaman açık olacak. Kursiyerlerimize başarılı eğitimler diliyorum” dedi. İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitimi Müdürü Zafer Göllü’de talep geldikçe tarım kurslarını açmaya devam edeceklerini söyledi.