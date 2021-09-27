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Mustafakemalpaşa’da 4x4’lük heyecan

Mustafakemalpaşa ilçesinde Kirmasti Off Road 4×4 Team Kulübü’nce bu yıl ikincisi düzenlenen ve heyecan dolu anların yaşandığı ’Kirmasti 4×4 Off Road Festivali’ nefes kesti.

BURSA 27.09.2021, 12:22
Mustafakemalpaşa’da 4x4’lük heyecan

Mustafakemalpaşa ilçesinde Kirmasti Off Road 4×4 Team Kulübü’nce bu yıl ikincisi düzenlenen ve heyecan dolu anların yaşandığı ’Kirmasti 4×4 Off Road Festivali’ nefes kesti.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen adrenalin, doğa ve kamp tutkunları, 24 Eylül’de başlayan kamp ile birlikte hazırlıklarını tamamlayarak 26 Eylül günü final heyecanı için hazırlanan zorlu parkurda kozlarını paylaştı. Seyir keyfi yüksek, adrenalin dolu heyecanlı parkurlarda, binlerce sporcu, 350 Off-road aracıyla yarıştı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden Sünlük Mahallesi mevkiinde kurulan parkura gelen profesyonel sporcular ana klasman mücadelesinin yanı sıra akrobatik hareketlerle izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Bursa ve şehir dışından binlerce izleyicinin ortak olduğu macera dolu organizasyonda özel olarak hazırlanan parkurlarda cross motorcuları da gösteri yaparak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Nefes kesen yarışlarda dereceye girenlere kupaları verilirken, katılanlar kurulan stantlar ve kamp çadırlarıyla doğanın keyfini çıkardı.

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