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Mustafakemalpaşa ve Karacabey’de su kesintisi

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar doğrultusunda Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

BURSA 08.06.2022, 10:03
Mustafakemalpaşa ve Karacabey’de su kesintisi

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar doğrultusunda Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ’den yapılan açıklama şöyle; “Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar doğrultusunda Mustafakemalpaşa ilçesi, Yunusemre Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi ve civarında, 08.06.2022-08.07.2022 tarihleri arasında, 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi, 208. Sokak, 153. Sokak, 96. Sokak, Şükrü Keskin Sokak, Kemal Çeltik Sokak ve 238. Sokak ve Esentepe Mahallesi 314. Sokak Saadet Mahallesi Muhtar Aziz Eren Sokak ve civarında 08.06.2022 - 08.07.2022 tarihleri arasında, 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak”

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