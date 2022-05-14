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Mustafakemalpaşa tarımda marka kent olacak

Atıl ve ekilmedik bir karış toprak bırakmayan Mustafakemalpaşa Belediyesi, katma değeri yüksek ürün çeşitliliğini attırmak için başlattığı çalışmalara yeni bir proje daha kazandırdı. Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliği ile tıbbi aromatik bitkilerin ekimini yapmaya başladı.

BURSA 14.05.2022, 15:55
Mustafakemalpaşa tarımda marka kent olacak

Atıl ve ekilmedik bir karış toprak bırakmayan Mustafakemalpaşa Belediyesi, katma değeri yüksek ürün çeşitliliğini attırmak için başlattığı çalışmalara yeni bir proje daha kazandırdı. Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliği ile tıbbi aromatik bitkilerin ekimini yapmaya başladı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi çiftçilere yönelik her türlü teknik destek ve bilgilendirme ile ekim zamanından hasat zamanına kadar en iyi verimin alınması ve kaliteli ürün elde edilmesi için büyük bir titizlikle, planlı ve bilimsel araştırmalarla hizmet sağlıyor. Çiftçilerin sadece domates ve biber değil tıbbi ve aromatik bitkilerin yanı sıra yöresel tohum yetiştiriciliği yaparak ilçenin atıl tarım arazilerinin üretime dahil edilmesi ve çiftçilere yüksek kazanç kapısı açılması için de katkılarını sürdürmeye devam ediyor. Bu sebeple Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulu içerisine kurulan, adaçayından aynısefa bitkisine, lavantadan kara mürvere, biberiyeden defneye kadar 28 adet bitkilerin bulunduğu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi, çiftçilerin üretimde ne kadar geniş potansiyele sahip olduklarını gösteriyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi bu alanda Bursa ilçeleri içerisinde 2020 yılında Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme verilerine göre en fazla proje üreten ve pay alan 1. ilçe oldu. 2019 yılında tarımsal üretime destek olmak, atıl durumda bulunan toprakların ilçe ve ülke ekonomisine kazandırılması için sessiz sedasız bu projeyi başlatan, tarıma ve çiftçiye desteklerini her zaman elinden geldiğinin fazlasıyla sunan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, göreve geldiği günden bu yana ekili olan arazileri 600 dekara çıkardı.

Çiftçiler Günü ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi açılışında konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Mustafakemalpaşa’mız verimli toprakları ve üretken insanları ile gerçek bir tarım kenti. Mustafakemalpaşa’mızın tarımda dünya markası olması için göreve başladığımız ilk günden itibaren çalışmalarımıza başladık. Belediyemiz bünyesinde ilk olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk. Tohumdan ekime teorik ve uygulamalı eğitim çalışmaları, ücretsiz toprak analizi ile çiftçilerimizin bir telefon uzağında olduk. 3 yıl gibi kısa sürede bilimsel ve sağlam temeller üzerinde başlattığımız çalışmaların meyvelerini çiftçilerimizin toplamaya başladıklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu daha başlangıç, tarımda dünya markası Mustafakemalpaşa için daha yapacak, hayata geçireceğimiz çok değerli çalışmalar yürütüyoruz. Üreticilerimize değerli emeklerine çok büyük katkılar sunarak büyümeye devam edeceğiz" dedi.

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