banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Piyasalarda bugün
Piyasalarda bugün
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Mustafakemalpaşa hayvan barınağına tam not

1

BURSA 10.09.2020, 10:42
Mustafakemalpaşa hayvan barınağına tam not

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın göreve geldiği günden beri her geçen gün çehresi değişen Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, Bursa Veteriner Hekimler Odasından tam not aldı.

Oda Başkanı Veteriner Hekim Hüseyin Bolten, Genel Sekreter Melike Baysal ve Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Mustafakemalpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Onurhan Gülsün tarafından gerçekleştirilen barınak ziyaretinde sokak hayvanlarına sağlanan imkanın birçok şehirde olmadığı kaydedilirken yaşam koşullarının ise standartların üzerinde olduğu belirtildi.

Satın alma, sahiplen

Tüm canlıların yaşama hakkına saygı ilkesiyle, Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezini yeni bir yüze kavuşturan Başkan Kanar ’’Göreve geldiğimiz günden bu yana minik dostlarımız önceliğimiz oldu. Rehabilitasyon Merkezimizdeki tadilat çalışmalarımızı da tamamlamak üzereyiz. Lalaşahin Paşa Köprüsü’nün açılmasıyla ulaşımın çok daha kolay olduğu merkezimizi aileler çocuklarıyla beraber gönül rahatlığıyla ziyaret edebilirler. Ayrıca ’’Satın alma, sahiplen’’ diyerek başlattığımız anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdik. Minik dostlarımıza evlerinin kapılarını açmak isteyen hemşehrilerimiz Bursalı sanatçılarımızın resimlendirdiği hatıra duvarında fotoğraf çektirebilirler. Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezimizi metruk ve kasvetli yapısından kurtarıp, dinamik, renkli, insanların nefes aldığı bir yaşam alanı haline getiriyoruz. Çalışmalarımızı yerinde inceleyen ve bölgemizde parmakla gösterilecek bir tesise sahip olduğumuzu belirten Bursa Veterinerler Odası Başkanı Hüseyin Bolten ve yönetimine destekleri için, teşekkür ederim.’’ dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a Sokak hayvanlarına karşı gösterdiği hassasiyet için teşekkür eden Bolten, barınakta sokak hayvanlarının tedavisinden geçici olarak misafir edilmesine kadar olan süreçte görevli personelin işini titizlikle yaptığını belirterek, Sokak hayvanlarının halk sağlığını ilgilendiren önemli bir konu olduğunu söyledi. Bursa Veteriner Hekimler Odası olarak Mustafakemalpaşa Belediyesi ile ortak çalışmalarda yer almaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekleyen Hüseyin Bolten, Mustafakemalpaşa’da bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinin fiziki şartları ve konforuyla örnek gösterilebilecek bir merkez olduğunu ifade etti.

Yorumlar (0)
banner378
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
İmsak 05:05
Güneş 06:33
Öğle 13:06
İkindi 16:40
Akşam 19:29
Yatsı 20:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0