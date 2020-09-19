Mustafakemalpaşa hayvan barınağı renkleniyor
MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KANAR’IN GÖREVE GELMESİYLE KALİTESİ VE ÇEHRESİ DEĞİŞEN HAYVAN BARINAĞI BU KEZ ‘BİZ GELDİK’ EKİBİNİN HÜNERLİ ELLERİYLE RENKLENİYOR.
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın göreve gelmesiyle kalitesi ve çehresi değişen hayvan barınağı bu kez ‘Biz Geldik’ ekibinin hünerli elleriyle renkleniyor.
Yardıma muhtaç ve sahipsiz sokak hayvanlarının geçici olarak misafir edildiği barınakta değişim ve dönüşüm devam ediyor. Özellikle çocuklara doğa ve hayvan sevgisini aşılamak için çalışma yürüten ekiler hayvan barınağında çeşitli etkinliklerin yapılacağı bölümler tasarlıyor. Ekonomik ömrünü tamamlamış atıl durumdaki otomobil lastikleri rengarenk boyanarak, oturma grubu ve dekora dönüştürülüyor. Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, kamelyaları ve oyun alanları ile ailelerin vazgeçilmez mekanı olacak.
Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Çocuklarımıza havyan sevgisini aşılamak ve eğlenmelerini sağlamak için barınağımızı renklendiriyoruz. Mobil saha ekibimiz bu kez sokak hayvanları için çalışıyor. Renkli görünümüyle çocuklarımız hem barınağı daha çok sevecek hem de onlara hayvan sevgisini aşılayacağız” dedi.
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