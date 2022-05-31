Mustafakemalpaşa Belediyesinden YGS’ye hazırlanan öğrencilere destek

Her fırsatta gençlere destek veren ve onların yanında olan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar sınav maratonuna destek olmak amacıyla YGS sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz deneme kitapçığı desteği sağlayarak başarılarına ortak oldu.

Sınava az bir süre kala sınav maratonunu en başarılı şekilde tamamlamaları için Mustafakemalpaşa Belediyesi öğrencilere ölçme ve değerlendirme yapabilmeleri adına deneme kitapçığı dağıttı. İlçedeki ve kırsaldaki tüm okulların maddi manevi yanında olan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar kış ayında 8. ve 12. sınıf öğrencilerine toplam 2 binden fazla kitapçık dağıtarak öğrencilerin yanında oldu.

Okumanın önemi üzerinde duran Belediye Başkanı Mehmet Kanar ilçede ve kırsalda olmak üzere tüm okullara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Dünya Klasikleri kitapları dağıtarak, öğrencilerin yarıyıl tatillerini verimli geçirmelerini sağlayarak, Mustafakemalpaşa’nın okuma oranını arttıran bir etkinliğe imza atmıştı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün temin etmiş olduğu deneme kitapçıkları İbrahim Önal Fen Lisesi öğrencilere dağıtılarak, bir kere daha kendini ölçme ve eksiklerini tamamlama fırsatı buldular. Sınav öncesi moral olması adına Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Ekici öğrencileri ziyarette bulunarak öğrencilere başarılar diledi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Çalışkan bir gençlik, çalışkan bir nesil geliyor, bu gençlere bir nebze destek sağlayabiliyorsak ne mutlu. Geçtiğimiz seneden bu yana daha okur bir Mustafakemalpaşa için maddi manevi desteklerimizi esirgemiyor ve yarıyıl tatillerinde kitap desteği ve dönem içinde deneme sınavı destekleri ile gençlerimizin okul hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Tabii sadece bununla kalmıyor, sene sonunda gençlerimizi öyle bir merkez bekliyor ki, içerisinde kütüphanesinden, sinemasına, kendilerini geliştirebilmeleri adına her şey Gençlik Merkezi onları bekliyor. Ben deneme sınavına girecek tüm evlatlarıma başarılar diliyorum. Dualarım onlarla, deneme sınavlarda gösterdikleri başarıyı gerçek sınavda tatmaları dileğiyle. Hepsini kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.