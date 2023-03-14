Mustafakemalpaşa Belediyesinden Doğa ve Fen Okuluna tam destek

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak projesi olarak hayata geçen, Ormankadı Doğa ve Fen Okuluna Mustafakemalpaşa Belediyesi desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Doğada eğitim gören öğrencilerin doğa ile uyumlu yenilikçi uygulamaları öğrenmeleri ve uygulamaları için oluşturulan çadırlar öğrencilerin eğitim yolculuklarına ortak olmaya hazır.

Duvarsız eğitim modeli ile Mustafakemalpaşa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla hayata geçiren proje 5 bin 700 metrekarelik bir alan üzerine kurulu, 4 açık hava dersliği, 1 kapalı kıl çadır dersliği, 50 metrelik denge parkuru, kitap okuma alanları, tarım uygulama alanları, hayvan barınakları, solucan gübre üretim evi, kum ve kil havuzu, izcilik kamp alanı, 5 ayrı beceri atölyesi, çamur havuzu, 2 kümes, 1 sera, zipline, meyvelik alan ile kompost alanı bulunan eğitim merkezine Mustafakemalpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Çadırı, Teknoloji ve İnovasyon Müdürlüğü Tersine Mühendislik Çadırı kazandırarak, öğrencilerin deneyimleyerek öğrenme süreçlerine katkı sağlıyor. Hayata geçirilen çadırlar sayesinde öğrenciler, hem teknolojinin derinliklerine inebilecekler, hem de atık ürünlerin geri dönüşüm serüvenine tanık olabilecekler. Atık malzemeden tasarımlar, geri dönüşüm süreci, sıfır atık yaklaşımı ile doğa temelli stem uygulamaları, modelleme üzerine doğal malzemelerden tasarım geliştirme uygulamalarıyla öğrencilere katkı sağlayacak. Robatik, stem, kaldıraç, dron ve tersine mühendislik konuları hakkındaki eğitimler, eğitim öğretim dönemi boyunca devam edecek.

İlçenin eğitim vizyonunu değiştiren proje çerçevesinde açıklamada bulunan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde ilçemize kazandırılan Doğa ve Fen okulu ilçemizde ki öğrencilerimizin eğitiminde yeni bir sayfa açtı. Teknolojinin ilerlemesine tanıklık eden Z kuşağının telefon ve tabletten uzak eğitim ve sosyalleşmeye teşvik edilmesi amacıyla inşa edilen okulumuza 2023 yılında da desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Teknoloji ve İnovasyon Müdürlüğümüz ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz ile birlikte öğrencilerimize hazırlamış olduğumuz çadırlar sayesinde öğrencilerimiz bilinçlenirken aynı zamanda bilim teknoloji ve inovasyon projelerini deneyimleyebilecekler. Yıl içerisinde öğrencilerimiz için atölyeler ve eğitimler sunmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.