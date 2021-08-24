Mustafa Keser Bursa’yı coşturdu

Türk Halk Müziği’nin usta yorumcusu Mustafa Keser, muhteşem sesi ve sahne performansıyla Bursa’lı müzikseverleri coşturdu.

Uluslararası Bursa Festivali’nde sahne alan Mustafa Keser, sevilen eserlerini Bursa’lılar için seslendirdi. Mustafa Keser, konser öncesi verdiği röportajda repertuarını her konserde izleyicisine göre belirlediğini söyledi.

Hiçbir konserinin diğeri ile aynı olmadığının altını çizen Keser, "Sahneye çıkınca önce seyircilerin nabzını yoklarım. Şarkılarımı ona göre sıralarım" dedi. İzleyenlerine saygı ve sevgi mesajı da veren Keser, "İnsanlar birbirlerini sevmek zorunda değil ama saygı göstermek zorunda. Herkes birbirine saygı gösterirse problemlerin birçoğu çözülmüş olacaktır" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da, konser öncesi sanatçıyı kuliste ziyaret ederek, konser için teşekkür ettiler. Açıkhava Tiyatrosu’nda usta sanatçının oğlu Emrah Keser’in şarkılarıyla başlayan konser coşkusu, Mustafa Keser’in sahneye çıkmasıyla doruğa ulaştı. Zeki Müren’in "Nasıl Geçti Habersiz" şarkısını seyircilerle birlikte söyleyen Mustafa Keser, Açıkhava Tiyatrosu’nun coşkusuna hayran kaldı.

Birçok şarkısını seyircilerin arasına girerek onlarla birlikte söyleyen Keser, gecenin gerçekleşmesini sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı’ ya teşekkür etti. Performansıyla seyircilerin ayakta alkışladığı usta sanatçı, konser sonrası izleyenlerin yoğun isteği üzerine yeniden sahneye çıkarak üç şarkı daha söyledi. Başkan Aktaş, şahane performansı ve eşsiz şarkıları için Keser’e şükranlarını sunarak BKSTV logolu Hacivat-Karagöz heykeli hediye etti. Aktaş, festivale gösterdikleri ilgiden dolayı Bursa’lılara, katkılarından dolayı da sponsorlar ile emeği geçenlere teşekkür etti.