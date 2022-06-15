Müjdeyi MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu verdi

MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, hekimsiz kalan Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Onkoloji Hastanesi’nde, Sağlık İl Müdürlüğü’nün görevlendirmesiyle uzman bir doktorun haftada 3 gün mesai yapacağını açıkladı.

Kısa süre önce Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nin onkoloji bölümünün hekimsiz kalmasını TBMM gündemine taşıyan MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, sorunun şimdilik Şehir Hastanesi’nden uzman bir hekim görevlendirilmesiyle çözüme kavuşturulduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili hassasiyetinden ötürü Sağlık İl Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’a teşekkür eden MHP Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, “Sadece Bursa’ya değil Güney Marmara’ya alanında yataklı sağlık hizmeti sunan tek kuruluşumuzda halen tedavi gören çocuklarımızın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Bursa Şehir Hastanesi kadrosundan uzman bir hekimimiz için geçici görevlendirme yapılacak. Uzman doktorumuz haftanın 3 günü mesaisini Uludağ Üniversitesi Çocuk Onkoloji’de geçirecek. Sağlık İl Müdürlüğü’müze teşekkür ediyorum” dedi.

Bu arada TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Üyesi Bursa Milletvekili Dr. Vahapoğlu, Uludağ Çocuk Onkoloji’nin asıl ihtiyacı olan kadrolu uzman hekim ataması konusundaki süreci de Yüksek Öğrenim Kurumu ile Sağlık Bakanlığı nezdinde yakından takip ettiğini bildirdi.

Hatırlanacağı üzere Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Onkoloji Hastanesi’nde iki uzman doktordan birinin istifası, diğerinin ise geçirdiği ameliyattan ötürü izne ayrılmasıyla yüzlerce çocuğa hizmet veren sağlık kurumunun onkoloji bölümü hekimsiz kalmıştı.