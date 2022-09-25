Mudanya’ya değer katacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya’ya kazandırılan ve bünyesinde kadınlar için spor salonu, BUSMEK Kurs Merkezi ve Ana Kucağının da bulunacağı Aile Destek Merkezi’nde artık son rötuşlar yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Mudanya İlçesi Ömerbey Mahallesi’nde bulunan ve Özel İdare’den Büyükşehir Belediyesi’ne geçen iki katlı binayı ‘depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle’ yıkmıştı. Özel İdare’den Büyükşehir Belediyesi’ne geçtikten sonra hiç kullanılmayan binanın yıkılmasının ardından, yerine 370 metrekare taban alanı üzerine modern eğitim kompleksi projelendirildi. Bünyesinde kadınlar için spor salonu, BUSMEK Kurs Merkezi ve Ana Kucağı Eğitim Merkezi’nin de bulunacağı, BADEM ile diyetisyen hizmetlerinin de verileceği Mudanya Aile Destek Merkezi’nde inşaat tamamlandı. İç tefrişat çalışmalarına başlanırken, Mudanya’nın sosyo-kültürel hayatına değer katacak Aile Destek Merkezi’nin kısa zamanda hizmete açılması planlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ana Kucağı ve BUSMEK’in ‘toplumun tüm kesimlerine hitap etmesi nedeniyle’ çok önemli iki hizmet olduğunu belirterek, bu hizmetlerin Mudanya’da da yeni bina ile halka en güzel şekilde sunulacağını söyledi. Aile Destek Merkezi’nin özellikle çocuklar, gençler ve kadınlar tarafından yoğun olarak kullanılmasını beklediklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Burada hanımlarımız, fitness salonundan diyetisyen bölümüne varana kadar tüm hizmetleri ücretsiz alacak. Yine hem Ana Kucağımız hem de BUSMEK, Mudanya’nın sosyal hayatına değer katacak. İnşaat bitti, artık açılış için son hazırlıklar yapılıyor. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun” ded