Mudanya’nın Yunanistan’daki kardeş şehrinden deprem bölgesine yardım

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Mudanya’nın Yunanistan’daki kardeş kenti Nea Moudania’dan depremzedelere kardeş eli uzandı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile iletişime geçen Nea Moudania Belediye Başkanı Manolis Karras, Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Karras’ın baş sağlığı mesajında “Ülkenizde meydana gelen depremin yol açtığı yıkım ve can kaybının üzüntüsünü yaşıyoruz. Böyle zamanlarda kardeşliğimizin daha da güçlenmesi için birbirimizin acılarını paylaşmak, yaraları birlikte sarmak çok önemli. Nea Moudaniahalkı olarak ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini hazırladık. Türkiye’ye doğru yola çıkardık. Elimizden gelen her şekilde yardımlara devam etmeye hazırız.Tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.