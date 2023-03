Mudanyalı kadınlar resim sergisinin gelirlerini depremzedelere bağışlayacak

Mudanya Belediyesi Hobi Sanat Atölyeleri kursiyerlerinin hazırladığı resim sergisi, Hanımeli İmece Evi’nde açıldı. Sergiden elde edilen gelirin tamamı depremzedelere bağışlanacak.

Kadınların sosyal hayata katılmalarını ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını sağlayacakları, kooperatifleşmeleri için önemli bir adım olan Hanımeli İmece Evi’nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, eşi Gülbahar Türkyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe, CHP İlçe Başkanı Ömer Aydın, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ile kursiyerler katıldı. Serginin açılışı, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremde hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu ile başladı.

Kırsal kalkınmaya, köy kültürünün geliştirilmesine, üretimde sürekliliğe, istihdam ve gelirin artırılmasına katkı sağlayacak olan Hanımeli İmece Evi’nin böylesine önemli bir günde, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Yaşamı yeniden yeşertmek için, kadınlar var. Güneş her gün yeni. Her sabah yeniden doğar. Karanlığın ve enkazın olduğu her alanda kadınlar, dayanışma ve cesaretle yeniyi kuracak. Eşit ve şiddetsiz bir hayatı birlikte kazanmaya söz olsun diye her zamankinden daha çok yanınızda, omuz omuzayız. Bu etkinlikte emeği geçen tüm kadınlara teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü umutlu olsun” diye konuştu.

Başkan Türkyılmaz daha sonra eşi Gülbahar Türkyılmaz ile birlikte kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.