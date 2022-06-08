Mudanya’daki parklar yenileniyor

Zaman içerisinde yoğun kullanım sonucu bakım gereken parklarda yenileme çalışmalarına başlayan Mudanya Belediyesi;Afacan Park, Göçmen Park, Batman Parkı, Halitpaşa Şehit Ömer Halis Demir Caddesi Parkı’nda spor aletleri, oyun grupları, zemin yenileme ile ot biçme ve çiçeklendirme çalışması gerçekleştiriyor.

Mudanya Belediyesi, zaman içerisinde yoğun kullanım sonucu bakım gereken parklarda yenileme çalışmalarına başladı.Çalışmalar ilk olarak Afacan Park, Göçmen Park, Batman Parkı, Halitpaşa Şehit Ömer Halis Demir Caddesi Parkı’nda başladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yeni bir görünüme kavuşturulan parkta, spor aletleri, oyun grupları, zemin yenileme ileot biçme ve çiçeklendirme çalışması gerçekleştiriyor. Yeni park alanlarının yapımı devam ederken mevcut park, dinlenme alanları ile spor aletlerinin bakım ve onarımlarını sürdüreceklerini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “İlçe genelinde ortak yaşam alanları ve çocuk oyun alanlarını artırmak için planlamamızı yaptık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının çoğaltılmasını önemsiyoruz. Her geçen gün ilçemize yeni çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları kazandırmaya, ilçemizi yeşillendirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.