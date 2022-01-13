Mudanya’da öğrencilere verem mikrobu anlatıldı

Mudanya Verem Savaşı Derneği, "75. Verem Savaşı ve Propaganda Haftası" dolayısıyla ilçede Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği ilk ve orta dereceli okullarda eğitim düzenledi.

Mudanya İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü Dr. Asena İlbilge Türkyılmaz’ın verdiği farkındalık eğitimlerine Dernek Başkanı Ali Baytekin ile okul idarecilerin yanı sıra öğrenciler katılım sağladı. Dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olan verem hakkında öğrencileri bilinçlendiren Dr. Asena İlbilge Türkyılmaz, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin bu mikrop ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Veremin tedavi edilmezse ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğuna dikkati çeken Keskin, raporlara göre dünya genelinde tüberküloz görülme sıklığı ile tüberkülozdan ölümlerin azaldığını ifade ederken, hastalığın belirtilerini ve korunma yollarını anlattı.

Sigara riski arttırıyor

Sigara içmenin tüberküloza yakalanma ve ölüm riskini arttırdığını kaydeden İlbilge Türkyılmaz, öksüren kişilerin öksürürken mutlaka ağız ve burunlarının kapatılması gerektiğini vurguladı. Kalabalık ortamlar, havalanması iyi olmayan ev koşulları ve vücut direncini azaltan hastalıkların verem hastalığının sağlam kişilere bulaşmasını kolaylaştıracağından bulunulan ortamların iyi havalandırılmasının buluşmayı engelleyeceğini anlatan Keskin, hastalığın kişiler arasında yayılmasının erken teşhis ve yeterli tedavi ile önlendiğine dikkati çekti. Keskin, veremle savaşta teşhis ve tedavi hizmetlerinin Verem Savaş Dispanserleri ve hastanelerde ücretsiz olarak yapıldığını duyurdu.