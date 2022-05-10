Mudanya’da kovalar iyilikle dolup taştı

Mudanya Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu’nda e-Twinning projesi çerçevesinde hazırlanan "Dolu Dolu Değerler" adlı projeyle öğrencilere değerler eğitimi veriliyor.

Rehber Öğretmeni Tuğba Bulut ve anasınıfı öğretmeni Pınar Çaylak’ın hazırladığı programda, öğrencilere değerler eğitimi vermek için davranış geliştirme kovaları hazırlandı. Öğrencilere sevgi, saygı, dayanışma, sorumluluk, iyilik, yardımseverlik ve vatanseverlik değerleri öğretildi. Rehber Öğretmeni Tuğba Bulut, "Projemiz özel eğitim sınıfı öğrencilerine yönelik hazırlandı. Çocuklarımız iyilik yaptığında kovaları kalplerle doldu. Çocuklarımıza değerler eğitimi kazandırılmaya çalışılırken, bir yandan da eğlenerek öğrenmeleri sağlandı" dedi.