Mudanya’da kapalı pazar yerinde çalışmalar sürüyor

İkinci kademe temel betonu ve zemin kat tabliye betonu atılan pazar yerinde Belediye BaşkanYardımcısı Nisa Kartaltepe ile birlikte incelemelerde bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’nın çok kısa bir süre içerisinde modern bir pazar yerine kavuşacağını söyledi. Su depoları, bebek bakım odası, ortak kullanım alanlarının da yer alacağı pazar yerinde sürdürülebilir bir sistem oluşturulduğuna vurgu yapan Başkan Türkyılmaz, “Söz verdiğimiz gibi kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağımız pazar alanı, hem pazarcı esnafımıza, hem de hemşerilerimize daha rahat ve hijyenik koşullarda alışveriş yapma imkanı sağlayacak” diye konuştu.