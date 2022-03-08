Mudanya’da kadınlar eşit ve özgür bir dünya için dayanışmayı yeşertti

Mudanya Belediyesi’nin Mudanya Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği sonuç bildirisinin okunmasıyla sona erdi. Kadınlar, Mütareke Meydanı’nda Mudanya Bandosu’nun şarkılarıyla eşit ve özgür bir dünya için dayanışmayı yeşertti. Kadın akademisyenler, siyasetçi, gazeteci, yazar ve şairler bir araya gelerek yerel yönetimlerin ve siyasi organizasyonların kadın haklarına ilişkin göz önünde bulundurması gereken konuları, kadın temsiliyetini, kadınların yaşadığı sorunları üç gün boyunca süren ekinlikte masaya yatırdı. Etkinlikler kapsamında Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Müjde Kaya ile Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Aybüke Çakırel Şenzek İstanbul Sözleşmesi’ni konuştu, kadınların haklarına dair bilgiler verdi. Gazeteci Yazarlar Mine Söğüt, Ayşen Şahin ve Ebru Pektaş ise kültür sanat dünyasında kadının yerini anlattı. CHP Bursa İl Kadın Kolları ile Mudanya, Nilüfer, Osmangazi ilçe kadın kolları üyelerinin sahneye taşıdığı “Kadının Sesi” isimli oyunu sahneledi. Gazeteciler Banu Demirağ, Kübra Ulutaş, Hazal Ocak ve Tuğba Özer “Medyada Kadın ve Eşitlikçi Dil” üzerine deneyimlerini paylaştı. Söyleşinin ardından Filmmor Kadın Kooperatifi’nin belgeseli İsyan-ı Nisvan’ın gösterime sunuldu.