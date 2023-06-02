Mudanya’da izmaritler toplandı
UDANYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN MUDANYA SAHİLİNDE "İZMARİT TOPLAMA ETKİNLİĞİ" DÜZENLENDİ. ETKİNLİĞE ÖĞRENCİLER VE MUDANYALILAR KATILIM GÖSTERDİ.
BURSA 02.06.2023, 11:37
Mudanya İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Mudanya sahilinde "İzmarit Toplama Etkinliği" düzenlendi. Etkinliğe öğrenciler ve Mudanyalılar katılım gösterdi.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde Mudanya’da öğrenci ve vatandaşlarla örnek bir davranışa imza attı. Mudanya ilçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde öğrenciler sahilde izmarit topladı.