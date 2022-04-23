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Mudanya’da ilek incir dikimi yapıldı

Mudanyalılar, siyah incirin döllenmesinde kullanılan ’ilek’ incirinin yetiştirilerek dışa bağımlığın bitirilmesi hedefliyor.

BURSA 23.04.2022, 15:04
Mudanya’da ilek incir dikimi yapıldı

Mudanyalılar, siyah incirin döllenmesinde kullanılan ’ilek’ incirinin yetiştirilerek dışa bağımlığın bitirilmesi hedefliyor.

Mudanya İlçesi Esence Mahallesinde ’İlek İncir Projesi’ çerçevesinde fidan dikimi yapıldı. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "İncir yetiştiriciliğinde sağlıklı ve temiz ilek kullanımı önem arz etmektedir. Kalitesiz, hastalık ve zararlılarla bulaşık ilek meyveleri, siyah incire de hastalık ve zararlıların bulaşmasına sebep olmaktadır. İlimizde sağlıklı ilek inciri temini için 2014 yılında, U.Ü. Ziraat Fakültesi koordinatörlüğünde, müdürlüğümüz, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Aydın İncir Araştırma Enstitüsü ve Uludağ İhracatçılar Birliği ile ortaklaşa İlek İncir Üretim Projesi başlatılmıştır. Proje çerçevesinde ilimizde incir yetiştiriciliği yapılan yerlerdeki erkek incir ağaçları taranmış ve 40 farklı genotip belirlenmiştir. İncir Araştırma Enstitüsü’nden 10 çeşit ve tespit edilen ümitvar tiplerden üretilen fidanlarla U.Ü. Ziraat Fakültesi’nde damızlık bahçe kurulmuştur. Sağlıklı, ilek ihtiyacının karşılanabilmesi hedefiyle müdürlüğümüz ve Aydın İncir Araştırma Enstitüsü işbirliğinde demonstrasyon projesi yürütülmektedir. Proje çerçevesinde Mudanya İlçesi Esence mahallesinde Esence Köyü Kalkınma Kooperatifine ait yaklaşık 6 da alanda bölgemize uygun erkenci, orta mevsim ve geçci ilek çeşitleriyle bahçe tesis edilecektir. Dikilecek fidanlar Aydın İncir Araştırma Enstitüsü tarafından temin edilmektedir. Bahçe bakım işlemleri il ve ilçe müdürlüğümüzün teknik desteğiyle kooperatif tarafından yapılacaktır" dedi.

Ayrıca bakanlık tarafından 2022 yılında yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde Mudanya ilçesinde ilmek ilmek incir ilek fidan projesinin yürütüldüğünü belirten Aygül, "Proje ile bölgemize uygun çeşitlerden 400 adet ilek incir fidanı yüzde 75 bakanlık bütçesi yüzde 25 çiftçi katkı payı ile üreticilere temin edilecektir. Toplam proje bütçesi 10 bin lira olup, 7 Bin 500 lira bakanlığımızca, 2 bin 500 lira üreticilerimizce karşılanacaktır" diye konuştu.

Etkinliğe, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yıldız, Esence Mahallesi Muhtarı Hasan Çetin, Aydın İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Sabahattin Abay ve İncir Araştırma Enstitüsünden uzman personeller Zir. Yük. Müh Eşref Tutmuş, Dr. Özlem Doğan, Dr. Birgül Ertan katıldı.

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