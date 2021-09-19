Mudanya’da gaziler unutulmadı

19 Eylül Gaziler Günü Mudanya’da düzenlenen törenlerle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü Mudanya’da düzenlenen törenler ile kutlandı. İskele Meydanı Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan törenlere Kaymakam Ayhan Terzi, Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtalan, Mudanya Belediye Başkan vekili Ali Polat, Mudanya Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Yavuz, Güney Marmara Sahil Güvenlik Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş İbrahim Emre Yaşar, Mudanya Emniyet Müdürü Abdullah Tomar’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, gaziler ve aileleri katılım sağladı.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığından Kıdemli Başçavuş Ümit Soykenar, günün anlamını ifade eden konuşmasında, "Bugün Türkiye Cumhuriyetinin yanı sıra Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin varoluş mücadelesinde ve İç Güvenlik Harekâtları sonucunda kazanılan başarılarla Gazilerimizi onurlandırdığımız gündür. Toprağımızın vatan haline dönüşmesindeki gazilerin yerini unutmadık ve unutmayacağız. Türk tarihine adını altın harflerle yazdıran siz değerli gazilerimizin, bu uğurda can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, sizlere minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek bizlerin en büyük görevidir" dedi.

Tören protokolün Mudanya Muharip Gaziler Derneğini ziyaretiyle devam etti. Mudanya Kaymakamı Terzi, Dernek Başkanı Halil Yılmaz’a Türk bayrağı hediye ederek gaziler adına kendisini tebrik etti.

Mudanya Tekke-i Cedid (Hal) ve Güzel yalı Merkez Camisinde ebediyete intikal etmiş gaziler ve şehitler için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i şerif okutularak, dualar edildi.