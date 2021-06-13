Mudanya’da bir sorun daha çözüme kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya’nın Halitpaşa Mahallesi’nde kanalizasyon çalışması başlattı. BUSKİ tarafından yaptırılan 400 metrelik yeni kanalizasyon hattı tamamladığında, bölgedeki kanalizasyon sorunu da çözüme kavuşmuş olacak.

Bursa’yı her alanda “örnek alınan şehir” konumuna getirebilmenin gayretiyle “canla başla” çalışan Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı şehirlerin altyapı ağlarını ihtiyaçlar ve gelişmeler ışığında sürekli iyileştirilmesi gerçeğinden hareketle, altyapı çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda ilçeleri birer şantiye alanına dönüştürdüklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçelerdeki altyapı ağlarını yenilediklerini vurguladı. Bu kapsamda, Mudanya’nın Halitpaşa Mahallesi’nde, kanalizasyon hattı çalışması başlattıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Halitpaşa Mahallesi 107. Sokak’taki kanalizasyon sorununu, BUSKİ ekiplerimizin başlattığı çalışmalar kapsamında sona erdiriyoruz. Bölgedeki toplu konut alanlarında yaklaşık 200 hane bulunuyor. Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldıracak olan 400 metrelik hat üzerindeki çalışmalarımızı, sonlandırma aşamasına geldik” diye konuştu.