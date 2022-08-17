Mudanya’da açık havada Sinema Günleri başladı

Mudanya Belediyesi’nin düzenlediği “Açık Havada Sinema Günleri” Hasköy mahallesiyle başladı. 2 hafta boyunca 10 farklı mahallede “Eltilerin Savaşı” isimli film izleyicilerle buluşacak.

Mudanya Belediyesi, “Açık Havada Sinema Günleri”etkinliği ile yaz akşamlarını daha keyifli hale getiriyor. Yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın yaptığı, Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin yer aldığı Eltilerin Savaşı filmi, merkez ve kırsal mahallelerdeki izleyici ile buluşuyor. Filmin ilk gösterimi Hasköy mahallesinde gerçekleştirilirken, izleyiciler alanı doldurdu. Mahalle sakinleri ile birlikte filmi seyreden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bu etkinliğimizle yazlık sinema nostaljisini yaşatıyoruz. Kültür ve sanatı, düzenlediğimiz etkinliklerle Mudanyamızın her mahallesinde ulaşılabilir kılıyoruz” dedi.

“Eltilerin Savaşı” sinema filmi, 27 Ağustos tarihine kadar, Göynüklü, Ülküköy, Akköy, Tirilye, Güzelyalı, Çepni, Dereköy, Kaymakoba, Mudanya merkez, Yalıçiftlik ve Eşkel’de gösterilecek.