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Mudanya yolunda trafik düzenlemesi

Mudanya yolunda Bursaray hattı çalışmaları sebebiyle trafik düzenlemesi yapıldı.

BURSA 26.07.2022, 17:53
Mudanya yolunda trafik düzenlemesi

Mudanya yolunda Bursaray hattı çalışmaları sebebiyle trafik düzenlemesi yapıldı.

Bursaray Emek - Şehir Hastanesi hattı inşaatı çalışmaları çerçevesinde, Mudanya Bursa istikametindeki Özdilek dönüş kolu 27 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren 15 gün süre ile trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerin Mudanya Özdilek dönüşü için Korupark Kavşağı’nı kullanmaları gerekmektedir.

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