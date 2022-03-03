Mudanya yolunda ray mesaisi başladı

Raylı sistemi Bursa Şehir Hastanesi’ne ulaştıracak projenin Mudanya karayolu üzerinde yapılacak çalışmaları, ana yol üzerindeki trafiğin yan yola aktarılması ile başlamış oldu. Büyükşehir ekipleri, etap etap ilerleyecek proje kapsamında trafikte aksama yaşanmaması için alternatif yol oluşturma çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Bünyesindeki 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi ile özellikle pandemi sürecinde Bursa’nın sağlık hizmetleri yükünü önemli ölçüde çeken Bursa Şehir Hastanesi’ne kesintisiz ulaşımın sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı’nda imalat devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen 6.1 kilometrelik 4 istasyonlu hattın Mudanya karayolu üzerindeki çalışmalarına da start veriliyor. Çalışmalar kapsamında ana yolun kapatılması nedeniyle trafikte sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alan Büyükşehir Belediyesi, etap etap ilerleyecek proje kapsamında trafiği yeniden düzenlenen yan yola aktaracak. Projenin ilk etap uygulaması da gerçekleştirildi. Bursaray’ın Emek istasyonunu geçtikten sonra ana yol kapatılarak, trafik 4 şeritli olarak hazırlanan yan yola aktarıldı. Bu çalışma ile trafik akışında herhangi bir sorunun yaşanmadığı gözlendi.

Alternatif güzergah

Bu arada Büyükşehir Belediyesi, etap etap ilerleyecek projenin ileri safhalarında da trafikte sorun yaşanmaması amacıyla alternatif güzergah oluşturma çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Mudanya yolunun kapalı kaldığı süre boyunca trafikte aksama olmaması için gerekli her türlü tedbiri alan Büyükşehir Belediyesi, Geçit Mahallesi içerisinde ana yola alternatif yeni güzergah oluşturuyor. İlk etapta 10 metre genişlik ve 1000 metre uzunluğunda planlanan yolda, kazı ve dolgu çalışmaları hızlandı. Bu yolun da tamamlanmasıyla Mudanya yolunun trafik yükü, alternatif güzergaha yönlendirilecek ve böylelikle ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmayacak.