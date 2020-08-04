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Mudanya'nın refah seviyesi ülke genelinin üzerinde

Mudanya Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle Mudanya’nın refah seviyesini Türkiye genelinin üzerine çıkardı.

BURSA 04.08.2020, 17:07
2007
Mudanya'nın refah seviyesi ülke genelinin üzerinde

Mudanya Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle Mudanya'nın refah seviyesini Türkiye genelinin üzerine çıkardı.

Ülke genelinde temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyenlerin oranı yüzde 20'yken, Mudanya'daki oran yüzde 2 oldu. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Hemşehrilerimize ulaşabiliyor olmak sevindirici ancak ulaşamadığımız bir kesim hâlâ var. Biz, Mudanya'da yoksulluğu sıfırlamak istiyoruz, bunun için Zeytindalı birimimiz her an hemşehrilerimin yanında” dedi.

Zeytindalı ve Uğur Böceği projeleri ile birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen Mudanya Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilçede sosyal refah seviyesi Türkiye genelini geçti. Mart ayından bu yana Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında sürdürülen çalışmaların memnuniyetine yönelik yapılan sosyal araştırmaya göre Mudanya'da temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranının Türkiye ortalamasının onda biri seviyesinde olduğu ortaya çıktı. Ülke genelindeki gelir durumu ile Mudanya'nın gelir durumunun karşılaştırıldığı, beslenme, barınma ve temel ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığı sorularına cevap arayan Foresight araştırmasının verilerine göre Türkiye genelinde temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyenlerin oranı yüzde 20'yken, Mudanya'daki oran yüzde 2 oldu.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, koronavirüs salgını ile birlikte ülke genelinde sosyal belediyeciliğin öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurguladı. Mudanyalıların ihtiyaç duyduğu her an yanında olmayı sürdürdüklerini belirten Başkan Türkyılmaz, her yıl yapılan hane taramalarının ardından sosyal yardım yapılacak ailelerin belirlendiğini ifade ederek, “Biz, sosyal belediyeciliğin nasıl yapılacağının örneklerini verdik. Geldiğimiz süreçte 4 bin 166 kayıtlı ailenin her ay hizmet aldığı Mudanya'nın manevi evlatları Zeytin Dalı projemiz var. Eğitimden sağlığa, kişisel bakımdan gıda, yakacak yardımlarına kadar ihtiyacı olan herkesin yanında yer alan Zeytin Dalı ekibimiz sayesinde Mudanya'da kimse kimsesiz kalmıyor, hiçbir çocuk yatağa aç girmiyor. Gece gündüz, 7/24 Mudanyalı hemşehrilerimizin yanındayız.

Yaptığımız çalışmaların karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor. Hemşerilerimize ulaşabiliyor olmak sevindirici ancak ulaşamadığımız bir kesim hala var. Biz, Mudanya'da yoksulluğu sıfırlamak istiyoruz. Bu nedenle ulaşamadığımız ailelere sesleniyorum. Zeytindalı birimimiz sizlere hizmet için hazır.Daha nice yıllar Mudanyalı hemşehrilerim için birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İçiniz rahat olsun, biz görevimizin başındayız. Mudanya bizimle emin ellerde” dedi.

Evde sağlık hizmetinden anne ve bebek sağlığına, hasta nakillerinden diyetisyen hizmetine kadar Mudanyalıların yanında olan Uğur Böceği projesinin de önemli bir sosyal proje olduğunu vurgulayan Başkan Türkyılmaz, “Uğur Böceği projemiz kapsamında bu güne kadar Mudanya'da dünyaya gelen 582 bebeğin beşikten zıbınına her türlü ihtiyacı belediyemiz tarafından hediye edilmiştir. 13 bin 509 kişinin hastaneye ulaşımı gerçekleştirildi, 13 bin 147 kişiye evde sağlık hizmeti sağlandı. 2019 yılında köy programları kapsamında 19 mahallemizde 791 hemşehrimin şeker ve tansiyon ölçümleri yapılırken, sağlık kontrolleri yine belediyemiz personeli tarafından gerçekleştirildi. Uğur Böceği sağlık birimimizde obeziteye bağlı gelişebilecek kronik hastalık risklerini en aza indirmenin yanı sıra toplumun dengeli ve sağlıklı beslenmesi için ücretsiz diyetisyen danışma hizmetini başlattık. Yine belediyemiz diyetisyeni tarafından toplam 2 bin 612 kişiye hizmet verildi” diye konuştu.

#mudanya #Bursa #Hayri Türkyılmaz #Mudanya Belediye Başkanı
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