Mudanya Lezzet Şenliğine coşkulu final

Mudanya Belediyesi’nin üç gün boyunca lezzet ve eğlenceyi bir araya getirdiği Mudanya Lezzet Şenliği, Semih Kandemir ve Riva Orkestrası konseriyle sona erdi.

Mudanya Lezzet Şenliği, kentin mutfak kültürüne ait vazgeçilmez tatlarını eğlence ile bir araya getirdi. Mütareke Meydanı’nda üç gün boyunca süren etkinlik, Semih Kandemir ve Riva Orkestrası konseriyle sona erdi. Alanı dolduran Mudanyalılar, şenliğin final gününde eğlenceli anlar yaşarken, Semih Kandemir ve Riva Orkestrası’nın performansı hayran bıraktı. Şenlik boyunca 200’e yakın stant kurulurken, yöresel tatlar, el sanatları ve hediyelik eşyalar Mudanyalıların beğenisine sunuldu. Şenlik çerçevesinde “En Lezzetli Zeytinyağlı Yemek, En Güzel Ot Yemeği ve En Güzel Tatlı” yarışmalarında ilk 3’e giren yarışmacılar ödüllendirildi.

Konser sonrasında konuşma yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, göreve geldiğinde Mudanya’nın var olan tüm değerlerini yaşatma sözü verdiğini hatırlatarak, “Mudanyamızın bereketi ile üç gün boyunca kentimizde bayram yaşadık. Şenlik çerçevesinde konserlerle coştuk, en güzel şarkıları hemşehrilerimizle hep birlikte söyledik, şarkılarda buluştuk. Birbirinden özel tatları, kentimizin bereketini Bursalılarla buluşturan katılımcılarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz gün Mudanya’da güzel şeyler olacak, Mudanya ile herkes gurur duyacak demiştim. Mudanya’da her şey çok güzel olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.