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Mudanya kavşağına trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya Kavşağı’nda yapılacak çalışmalar çerçevesinde trafik düzenlemesi yapıldı.

BURSA 06.06.2022, 17:08
Mudanya kavşağına trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya Kavşağı’nda yapılacak çalışmalar çerçevesinde trafik düzenlemesi yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"İzmir yönünden kent merkezine geliş istikametinde Mudanya’ya dönüş kolu 6 - 7 - 8 Haziran tarihlerinde 22.00 ile 05.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak."

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