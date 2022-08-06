Mudanya kapalı pazar yerinin temeli törenle atıldı

Mudanya Belediyesi’nin Halitpaşa Mahallesi’nde kapalı otopark ve ortak kullanım alanları ile birlikte planladığı kapalı pazar yerinin temeli CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın katıldığı törenle atıldı.

Mudanya Belediyesi’nin Halitpaşa Mahallesi’nde yapımını planladığı kapalı pazar yerinin temeli, törenle atıldı. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın yanı sıra CHP İl Başkanı İsmet Karaca, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın, Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, meclis üyeleri, il ve ilçe örgütlerinin temsilcileri katıldı. Temel atma töreninin açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP’li belediyelerin hizmet ürettiğini, Mudanya Belediyesi’nin ise bu anlamda önemli projelere imza attığını dile getirdi. Salıcı, “Mudanya Belediyesi ilçe genelinde 6 bin 200 aile her gün sosyal yardım ulaştırıyor. Burada toprağın bereketini halkıyla paylaşan bir belediye var. Mudanya’daki zeytinler, zeytinyağı haline getiriliyor, vatandaşların evlerine ulaştırılıyor. Burada temelini attığımız pazar yeri Mudanya Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla yaptığı bir yer. Değerli Hayri başkanımız belediyenin kendi öz kaynağıyla hem otopark hem de kapalı pazar yeri yapıyor. Mudanya Belediye Başkanımız Hayri Türkyılmaz’a ve bu hizmetlerin Mudanyalılarla buluşmasına vesile olan tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Söz Verdik, Gerçekleştiriyoruz

Pazar yeri projelendirme çalışmalarında “ortak akıl, birlikte yönetim” ilkesini uyguladıklarının altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, pazar alanını esnaf ve Mudanya’lıların en iyi faydalanacakları şekilde planladıklarını ifade ederek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Mudanya’nın her şeyin en iyisi ve güzeline layık olduğu inancıyla çalıştık. Bir liralık işi bir liraya yaptık. 8 yılda kültürden sanata, sosyal belediyecilikten al yapıya, ne söz verdiysek yaptık. Söz verdiğimiz bir projeyi daha çok kısa süre içerisinde hemşerilerimin hizmetine sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

1 yılda tamamlanması planlanan pazar yerinin bodrum katında 18, zemin katında 41 araçlık kapalı otopark, birinci katında ise 86 esnafın tezgah kurabileceği bölüm bulunuyor. Su depoları, bebek bakım odası, ortak kullanım alanlarının da yer alacağı pazar yerinde sürdürülebilir bir sistem oluşturulacak. Pazar yerinin çatısında yağmur suyu toplama sistemi kurulacak, toplanan yağmur suyu filtrasyondan geçirilerek lavabo rezervuarları, pazaryeri, otopark temizliği ve bahçe sulamasında kullanılacak.