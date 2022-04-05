Mudanya Güzelyalı imar planı askıya çıkarıldı

Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanan ve meclis onayının ardından Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen Güzelyalı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı askıya çıktı.

Beklenen Güzelyalı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değiştirilerek onaylandı ve askıya çıkarıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, daha önce 5 kez mahkeme tarafından iptal edilen planlarda Büyükşehir Belediye Meclisi’nce yapılan değişikliklerin avukatlar ve teknik ekiplerce incelendiğini belirtti. Güzelyalı İmar Planı, Mudanya Belediyesi tarafından yeniden hazırlanıp, belediye meclisince onaylanarak Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderilmişti. Büyükşehir Belediyesi’ne onay için gönderilen planın hazırlanma sürecinde, Mudanya’yı modern şehirciliğin gereklilikleri ile buluşturmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Türkyılmaz, belediye hizmet alanlarının, turizm alanlarının, sağlıklı yaşam için gerekli olan rekreaasyon alanlarının sınırlarının belirlendiği bir çalışmayı Mudanya’ya kazandırdıklarını söyledi. Başkan Türkyılmaz, “Uzun yıllar boyunca plan değişikliğine gerek kalmayacak şekilde kentin omurgası sayılacak bir çalışmaya imza attık. Biz Mudanya Belediyesi olarak planın iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma kararından sonra üzerimize düşeni yaptık ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planımızda 1992 yılından beri 30 yıldır göz ardı edilerek hazırlatılmayan kısmi yapılaşma tespiti ile sahil şeridinde kalan kısımda vatandaşların hakkını koruduk. Büyükşehir Belediyesi’nin değiştirerek onayladığı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda yapılan değişikliklerin detayları üzerinde çalışıyoruz. Ruhsat sorununun çözülebilmesi için kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili kurumların görüşlerine uyarak plan çalışmasının yapılması gerekiyordu. Bu hususlara uyulmadan yapılan planların yeniden iptal olması kaçınılmazdır” dedi.