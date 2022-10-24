Mudanya Belediyesi’nin Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. A. Kadir Çüçen ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Elmas işbirliğinde “Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye ve Felsefe” temasıyla gerçekleştirilen “Mudanya Felsefe Buluşmaları” başladı.

Tirilye Taş Mektep’teki buluşmaların ilk konuğu ise Prof. Dr. Ahmet Aslan oldu. Mudanya Felsefe Buluşmalarının ilk konuğu olan Felsefeci ve Akademisyen Prof. Dr. Ahmet Arslan, “Felsefe’nin Neresindeyiz" konulu söyleşiyle Tirilye Taş Mektep’te felsefe bölümü öğrencileri ile bir araya geldi. Her ay bir konuğun ağırlanacağı Mudanya Felsefe Buluşmaları’nda mayıs ayına kadar birçok akademisyen ve yazar Bursalılarla buluşacak.

Prof. Dr. İsmail Kara, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Modern Felsefe-Bilim Dili Arayışları” konulu söyleşiyle 25 Kasım tarihinde Tirilye Taş Mektep’te olacak. Ardından 23 Aralık tarihinde Prof. Dr. Kenan Gürsoy, 20 Ocak’ta Prof. Dr. Kasım Küçükalp, 24 Şubat’ta İhsan Fazlıoğlu, 24 Mart’ta Prof. Dr. Betül Çotuksöken, 28 Nisan’da Prof. Dr. Remzi Demir ve 26 Mayıs tarihinde ise Prof. Dr. Yasin Ceylan Felsefe Buluşmaları’nın konuğu olacak.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Restorasyonun ardından Taş Mektep’in kentin kültür, sanat ve eğitim hayatına ev sahipliği yapacağını belirtmiştik. Mudanya Felsefe Buluşmaları ile değerli akademisyen ve yazarları Taş Mektep’te ağırlayacağız” ifadelerini kullandı.