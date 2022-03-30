Mudanya Çocuk Bandosu 23 Nisan’a hazırlanıyor

Mudanya Belediyesi Hobi Sanat Atölyelerine bağlı ritim topluluğunda kurulan Çocuk Bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’na hazırlanıyor.

Sporu, eğitimi, kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılan Mudanya Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz olarak açtığı hobi ve sanat atölyelerinde yeni dönem devam ediyor. Atölyelerde çalışmalarını sürdüren ritim topluluğunca oluşturulan çocuk bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’na hazırlanıyor. 10-14 yaş aralığındaki 20 çocuktan oluşan bando, yıl boyuncaMudanya Belediyesi’nin kültür sanat etkinliklerinde yeteneklerini sergileyecek. Kültür ve sanatsal etkinliklerini geliştirip ulusal ve uluslararası bir boyuta taşıdıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ücretsiz olarak hizmete sunulan atölyelerle her bireyin kişisel gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.