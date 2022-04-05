Mudanya Belediyesi’nin 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı

Mudanya Belediyesi’nin 2021 mali yılı faaliyet raporu, oy çokluğuyla onaylandı.

Mudanya Belediyesi’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, belediye çalışanlarının özverisi ve Mudanyalıların desteği ile gurur duyulacak çalışmalara imza attıklarını belirterek, “2014 yılında görevi devralırken, temiz, dürüst ve ahlaklı belediyecilik, görev anlayışımızın temeli oldu. Hakkın, hukukun, adaletin hakim olduğu bir belediye yönetimiyle anılmak, Mudanya Belediyesi’nin yönetim yapısını gelişmiş yerel yönetimler seviyesine çıkarmak için tüm çalışma arkadaşlarımla ne gerekiyorsa yaptık. Sponsor kullanmadan, bir kuruşluk işi bir kuruşa yaparak, alın terimizle çalışarak, kentimizin geleceğini şekillendiren projelerimizi sizlerle buluşturduk. Bugün, hesap verebilen, kaynaklarını etkin kullanan, ürettiğini halkıyla paylaşan, tertemiz bir yönetim anlayışıyla mutlu bir kent Mudanya’yı ortaya çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Yerel yönetimlerin asli görevleri arasında yer alan başta altyapı hizmetleri olmak üzere kültürden sanata, spordan eğitime, sosyal belediyecilik örneklerinden turizme her alanda onlarca hedefimizi insan odaklı bir anlayışla hep birlikte hayata geçirdik. Bu çerçevede öncelikle tüm personelimize, ardından da 2021 yılı faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

2021 mali yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.