Mudanya Belediyesi’nden yol atağı

Havaların ısınmasıyla birlikte üst yapı faaliyetlerine ağırlık veren Mudanya Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde asfalt, tretuvar ve yol kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 4 bin 200 ton asfalt yama, 3 bin 500 ton asfalt kaplama, 30 bin metrekare tretuvar ve yol kaplaması ile bin metre tretuvar çalışması gerçekleştirilecek.

Mudanya genelinde asfalt, kaldırım, beton parke döşeme çalışmalarını program dahilinde yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarına ağırlık verdi. Halitpaşa, Kumyaka, Burgaz, Bademli, Tirilye, Akköy, Çepni, Esence, Evciler, Yörükyenicesi, Hançerli ve Balabancık mahallelerinde toplam 30 bin metrekare tretuvar ve yol kaplama çalışması gerçekleştiren ekipler, Bademli ve Siteler ile ilçenin merkez mahallelerinde 4 bin 200 ton asfalt yama, 3 bin 500 ton asfalt kaplama ile bin metre tretuvar çalışması gerçekleştiriyor. İlçenin dört bir yanına hizmet götürdüklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt çalışmalarımız hız kazanacak. Mudanyalı hemşehrilerimizin, daha mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla, gerek kırsal alanlarda gerekse merkez mahallelerde ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor” diye konuştu.