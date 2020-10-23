Mudanya Belediyesi’nden tarihi hamle
TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNUP YAŞATILMASI ADINA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN MUDANYA BELEDİYESİ, KENTİN SİMGE YAPILARINI KAMULAŞTIRARAK, GELECEĞE TAŞIYACAK. TİRİLYE’DEKİ TARİHİ ZEYTİNYAĞI FABRİKASI,PERİLİ EV, TÜCCAR EVİ, DÜNDAR EVİ, YIKILMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLAN TİRİLYE’NİN SİMGE EVİ İLE AÇIK HAVA MÜZESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMEK İSTENEN GİRİT MAHALLESİNDE BELİRLENEN SİVİL MİMARİ ÖRNEĞİ KONAKLARIN KAMULAŞTIRILMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.
Tarihi ve kültürel mirasın korunup yaşatılması adına çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi, kentin simge yapılarını kamulaştırarak, geleceğe taşıyacak. Tirilye’deki tarihi zeytinyağı fabrikası,Perili Ev, Tüccar Evi, Dündar Evi, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan Tirilye’nin simge evi ile açık hava müzesine dönüştürülmek istenen Girit mahallesinde belirlenen sivil mimari örneği konakların kamulaştırılma çalışmalarına başlandı.
Mudanya’nın geleceğini sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerleri koruyarak şekillendiren Mudanya Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası hedefiyle tarihi bir hamleye imza atıyor. Tarihi yapıları yeniden ayağa kaldırmak adına yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Mudanya Belediyesi, kentin simge yapılarını kamulaştırma kararı aldı.
Tirilye’deki tarihi zeytinyağı fabrikası kamulaştırılarak, Zeytinyağı Enstitü ve Müzesi haline getirilecek. Restorasyon çalışmaları süren Taş Mektep’in yanında bulunan Perili Ev, Tüccar Evi, Dündar Evi ile birlikte yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan Tirilye’nin simge evi de kamulaştırılarak, kent yaşamına kazandırılacak. Bunun yanı sıra açık hava müzesine dönüştürülmesi planlanan Girit mahallesindebelirlenen sivil mimari örneği konakların kamulaştırılma çalışmalarına başlandı.Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Toplam 20 hektar alanda bin 43 parselde 857 yapının bulunduğu Tirilye’de uygulanacak restorasyon çalışmalarıyla Tirilye’deki kültür rotası ayağa kalkacak. Yerelden evrensele bir koruma sürecini hayata geçirirken, Tirilye’yi Cittaslow ağına katacak, Böylelikle UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmemizin ilk adımını da atmış olacağız. Kamulaştırmayla birlikte aslına uygun şekilde yürütülecek restorasyon çalışmaları kapsamında kentin önemli tarihi yapıları yeni işlevleriyle hizmete açılacak. Mudanya, tarihiyle, kültürüyle ve benzersiz doğasıyla yaşamaya devam edecek” diye konuştu.
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