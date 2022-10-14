Mudanya Belediyesi’nden sofralara ayçiçek yağı

Mudanya Belediyesi, “Topraktan Halka Tarladan Sofraya” projesi çerçevesinde Balabancık mahallesinde belediyeye ait araziye ekilen ayçiçeklerden elde edilen yağları Zeytin Dalı birimine kayıtlı vatandaşlara ulaştırmaya başladı.

Mudanya Belediyesi, toprağın bereketini Mudanyalılarla paylaşmaya devam ediyor. Belediyeye ait arazilerde, park ve refüjlerde yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağını ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtan Mudanya Belediyesi, “Topraktan Halka Tarladan Sofraya” projesi çerçevesinde bu kez Balabancık mahallesindeki araziden elde edilen ayçiçek yağlarını da Zeytin Dalı birimine kayıtlı vatandaşlara ulaştırmaya başladı. Tarladan toplanan ayçiçekleri, yağhanede işlem gördükten sonra şişelenip Zeytin Dalı ekibi tarafından belediye sistemine kayıtlı ailelere ulaştırılıyor.

Gıda, erzak yardımından kömür dağıtımına, öğrencilere kırtasiye ve okul kıyafeti desteğinden, yeni doğanlara bebek maması, süt ve protein takviyesine kadar, bu yıl ihtiyaç sahiplerine desteğini artıran Mudanya Belediyesi’nin dayanışmayı büyüttüğünü vurgulayan Başkan Hayri Türkyılmaz, “Son dönemde ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle dar gelirli vatandaşların önemli gider kalemlerinden biri haline gelen zeytinyağı ve ayçiçek yağlarını üretiyor, toprağın bereketini halkımızla hakça paylaşıyoruz. Sofralarımız bereketle dolsun” diye konuştu.