Mudanya Belediyesi’nden gençlere Kültür ve Spor Merkezi

Mudanya Belediyesi Ömerbey Mahallesi’nde, ilçe postane binasının yanında bulunan belediyeye ait alanı, Cumhuriyet Gençliği Kültür ve Spor Merkezi olarak projelendirdi.

Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe ve Fen İşleri ile Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekipleri ile bölgede incelemelerde bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Cumhuriyet Gençliği Kültür ve Spor Merkezi’nin kısa sürede düzenlenerek hizmete açılacağını söyledi. Daha önce futbol sahası olarak kullanılan alan, ihtiyaçlar doğrultusunda basketbol ve tenis sahası olarak düzenlenecek. Ayrıca gençlerin sosyalleşip kültürel faaliyetlere katılabileceği bir merkez olarak kente kazandırılacak. Her geçen gün Mudanya’ya çocukların ve gençlerin aktif olarak kullanacağı alanlar kazandırdıklarını ifade eden Başkan Türkyılmaz, “Biz en çok çocukların ve gençlerin belediyesiyiz. Yarınlarımızın mutluluğu adına planladığımız bütün projeleri hayata geçiriyoruz. Mudanya’mızın gençleri bilgili, kültürlü ve sağlıklı bir nesil olarak geleceğe hazırlanacak” diye konuştu.