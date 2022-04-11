Mudanya Belediyesi’nden çocuklara mental aritmetik kursu

Mudanya Belediyesi’ninKültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz olarak açtığı Mental Aritmetik Atölyesi başladı. Çocukların zihinsel kapasitesini artırarak sıra dışı matematik becerileri kazanmasını sağlayan eğitimin ilk dönemine 8-12 yaş arası 30 çocuk katıldı.

Mudanya Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz olarak açtığı hobi ve sanat atölyeleri ile her yaştan insana sporu, eğitimi, kültür ve sanatı erişilebilir kılıyor.

Çocukların analitik düşünme gücünü geliştirmek, hızlı okuma, anlama ve yazma kabiliyetlerine katkı sağlamak ve sosyal hayatta çözüm bulma becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen Mental Aritmetik Atölyesi, mayıs ayı sonuna kadar sürecek. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, atölyenin eğitim-öğretim yaşamları için çocuklara olumlu kazanımlar sağladığını belirtirken, “Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve yaşam boyu eğitimin önünü açmak için hayata geçirdiğimiz projelere bir yenisini daha ekledik. Mudanya’da; öğrencilerin eğitimine katkı vermeye devam edeceğiz” diye konuştu. Çocukların zihinsel kapasitesini artırarak sıra dışı matematik becerileri kazanmasını sağlayan eğitimin ilk dönemine 8-12 yaş arası 30 çocuk katıldı.