Mudanya Belediyesi yüzme havuzu yenilenen yüzüyle açıldı

Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu, yenilenen yüzüyle hizmete açıldı.

Açılışa Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, CHP İlçe Başkanı Ömer Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Yılmaz Kartaltepe, meclis üyeleri, birim müdürleri katıldı. Mudanyaların daha ekonomik ve sağlıklı bir şekilde havuzdan yararlanması, gönül rahatlığıyla spor yapabilmesi adına havuz platformu, havalandırma, elektrik tesisatı, klimalar, ısıtma-soğutma sistemleri, ıslak hacimler, derz dolgularının revize edildi, mutfak, duşlar ve soyunma odaları yenilendiğini kaydeden Başkan Hayri Türkyılmaz, “Büyükşehir Belediyesi’nden devralındığı sırada kullanılamaz halde bulunan havuzu tadilatın ardından Mudanyalı hemşehrilerimin hizmetine sunuyoruz. 12 x 25 metre ebatlarında, yarı olimpik bir yüzme havuzunun yanı sıra bina içerisinde çok amaçlı salon, kadın ve erkek duşları, soyunma odaları, antrenör ve yönetim odaları bulunuyor. 7’den 77’ye herkesin yararlanabileceği bir tesis olarak yenilediğimiz havuzumuz Mudanyamıza hayırlı olsun” diye konuştu.