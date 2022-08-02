Mudanya Belediyesi yolları yenilemeye devam ediyor

Mudanya Belediyesi, ilçe genelinde sorumluluk alanında kalan bölgelerde ulaşım konusunda modern ve fiziki bir üst yapı oluşturmak, vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla yol yenileme ve asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Mudanya Belediyesi, parke ve tretuvar çalışmalarının yanı sıra kış aylarında bozulan yolların bakım ve yenileme ile asfaltlama çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor.Mudanya genelinde asfalt, kaldırım, beton parke döşeme çalışmalarını yürüten Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hasköy’de 720 ton asfalt kaplama çalışmalarına başladı. Ekipler, program dahilindeHasköy, Işıklı Yolu ve Yeni Mahallede toplam 3000 ton kaplama yapacak.Ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde ise toplamda 3000 ton yama çalışması ile 8 dekarlık alanda da satıh kaplama gerçekleştirecek.

Başkan Yardımcısı Nisa Yılmaz Kartaltepe ile birlikte bölgede incelemelerde bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Yıllık çalışma planını uygulayan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizin tamamında altyapı, asfalt, yol genişletme, tretuvar, tamir çalışmalarını gerçekleştiriyor. Mudanyamızdaen ufak bir asfalt sorunu kalmayana dek faaliyetlerimizi özverili bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.