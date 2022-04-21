Mudanya Belediyesi çocukların yüzünü güldürüyor

Mudanya Belediyesi’nin önemli sosyal sorumluluk projelerinden Zeytin Dalı, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Zeytin Dalı ekibi tarafından ilçe genelinde yapılan tespitler sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, Ramazan Bayramı öncesinde bayramlıklarına kavuşuyor.Mudanyalı çocukların bayram sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Eğitimden sağlığa, kişisel bakımdan gıda, yakacak yardımlarına ihtiyacı olan herkesin yanında yer alırken, Ramazan ayı öncesinde 1400 aileye erzak dağıtımı yaptık.

Kurduğumuz iftar çadırlarında ekmeğimizi bölüştük, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdik. Ramazan Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi çocuklarımızı sevindirerek bayram neşelerine ortak oluyoruz. Çocuklarımızın yüzlerinin güldüğünü görmek, bizi de sevindiriyor” ifadelerini kullandı.