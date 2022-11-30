Mudanya Belediyesi buğday tohumlarını toprakla buluşturdu

Mudanya Belediyesi, “Topraktan Halka, Tarladan Sofraya” projesi çerçevesinde bu kez buğday tohumlarını toprakla buluşturdu. Buğday ekim töreninde konuşan Başkan Türkyılmaz, “Buğdayımızı un haline getirip yine ihtiyaç sahibi hemşehrilerimin sofralarına ulaştıracağız. Bereketli olsun” dedi.

Mudanya Belediyesi Balabancık Mahallesi’nde belediyeye ait 85 dönümlük araziden elde ettiği ayçiçek yağının ardından, buğday tohumlarını da toprakla buluşturdu. Ekim alanında düzenlenen törene Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri ve Mudanyalılar katıldı. Geçtiğimiz nisan ayında ekilen ayçiçeği tohumlarının bereketle büyüdüğünü ve yağ olarak Mudanyalıların sofralarına ulaştırıldığını kaydeden Başkan Türkyılmaz, “Şimdi de temel gıda maddelerimizden buğday ununu sofralara taşıyoruz.Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızın gereği hemşehrilerimize destek olmaya çalışıyoruz.Ürettiklerimizi de Zeytin Dalı birimimize kayıtlı ailelerimizle adil bir şekilde paylaşıyoruz. Buğdayımızı un haline getirip yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara vereceğiz. Bereketli olsun” ifadelerini kullandı.