Mudanya Aile Destek Merkezi’ne kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya’da hakkında riskli yapı raporu olduğu için yıkılan binanın yerine, bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağının da bulunacağı modern bir Aile Destek Merkezi kazandırıyor. İnşaatın hızla devam ettiği projede son kat kolonlarının betonu da atılırken, duvar imalatlarına başlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, Mudanya İlçesi Ömerbey Mahallesi’nde bulunan ve Özel İdare’den Büyükşehir Belediyesi’ne geçen iki katlı binayı, depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkmıştı. Özel İdare’den Büyükşehir Belediyesi’ne geçtikten sonra hiç kullanılmayan binanın yıkılmasının ardından yerine 370 metrekare alan üzerine modern bir eğitim kompleksi projelendirildi. Bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağı Eğitim Merkezi, Badem ve diyetisyen hizmetlerinin de verileceği Mudanya Aile Destek Merkezi’nde inşaat hızla sürüyor. Temeli Ağustos ayında atılan ve yaklaşık 4,3 milyon TL’ye mal olması beklenen projenin Nisan ayında tamamlanması hedefleniyor.

Sosyal hayata renk katacak

İnşaatın hızla devam ettiği projede son kat kolon betonlarının dökümü de yapılırken, hemen duvar imalatlarına başlanacak. Belediyelerin insanların hayatına dokunan, çocuklarının gelişiminden evdeki huzurun teminine kadar her alanda fayda üretmesi gerektiğini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Altyapıdan üst yapıya kadar her alanda Mudanya’ya da önemli hizmetleri kazandırmaya devam ediyoruz. Aile Destek Merkezi projemiz de özellikle sosyal hayata renk katacak. Burada çocuklarımız okul öncesi eğitim alacak, Mudanyalı hanımlar BUSMEK kurslarında kendilerini geliştirecek. Hızla devam eden projemizin Mudanya ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.