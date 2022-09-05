Mudanya 4. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Mudanya 4. Kitap Fuarı;bu yıl “Barış ve Kardeşlik” temasıyla kapılarını açtı. Müzisyen-Yazar Zülfü Livaneli, Yazar ve Yönetmen Nebil Özgentürk moderatörlüğünde “100. Yılda Barış ve Kardeşlik” oturumuyla fuarın açılışını yaptı.

Mudanya Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) işbirliğiyle bu yıl 4.’sü düzenlenenMudanya Kitap Fuarı 3 Eylül’de başladı. Mudanya 4. Kitap Fuarı, Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı’nda kitapseverleri ağırlıyor.

Mudanya 4. Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu, Müzisyen, Yazar ve Yönetmen Zülfü Livaneli oldu. Livaneli, Yazar ve Yönetmen Nebil Özgentürk moderatörlüğünde 3 Eylül Cumartesi günü gerçekleşen “100. Yılda Barış ve Kardeşlik” oturumuyla fuarın açılışını yaptı.

Zülfü Livaneli konuşmasında, “Atatürk’ün mirası 3 temele dayanıyor. Partisi, ordusu ve halkın kalbindeki sevgisi Yıkamayacakları tek şey, halkın kalbindeki Atatürk sevgisidir. Atatürk kilit taşı. Burada var olmayan bir ulus oluşturdu. Bu yıl hepimizin varlık, yokluk kavgasının sonuçlandığı, bizi bağımsızlığa götüren sürecin 100. yılı. Bu Büyük Taarruz’un başarılı olması sayesinde hepimiz varız. O mücadele kaybedilseydi hiç birimiz olmayacaktık. Hepimize kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Fuarın açılış kurdelesini kesen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanyamız tarihi boyunca çeşitli kültürlerin bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşadığı bir yer olurken, son yüz yıla baktığımızda ise dünya tarihine mührünü, barışı öngören 11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi ile vurdu. Mudanyamızın Lozan’a giden yolda nasıl değerli bir mihenk taşı olduğunu hepimiz biliyoruz. 100 yıl önce Mudanya Mütarekesi ile atılan ‘barış ve kardeşlik’ imzasının ışığında umutla, kitapla, aydınlıkla, gelecekle, barış ve kardeşlikle buluşup Cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı Mudanya’da her şey barış aşkına diyoruz. Fuar çerçevesinde 62 yayınevi ve 47 yazar, gazeteci, akademisyen Bursalılarla buluşacak. Yayıncılar Kooperatifi’ne, Mudanya’nın kültür sanat hayatına ivme kazandıran yayın evlerine ve her biri birbirinden değerli yazarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YAYKOOP Başkanı Elif Akkaya ise kitabı, sanatı, kültürü, yazarları, okurları Mudanya’da dördüncü kez bir araya getirdiklerini belirterek, “Bizimki, umudun dallarına tutunduğu bir hayat ağacını, edebiyatla köklendirme çabası. Öyleyse, tek yapmamız gereken, umudun peşinden gitmek, yeryüzünü sahiplenme cesaretine sahip olmak! Bu, insan emeğinin bilgi ve sevginin cömertliğiyle buluştuğu ve dünyayı değiştirmeyi başardığı bir hikaye.

Bizimhikayemiz, hepimizi hikayesi. Topluluklar bölünmüş bir yaşamda kök salamaz, bir aradalığı sevmek gerekir. Bu, barış ve kardeşliğin, demokrasi ve insan haklarının daha fazla var olduğu bir dünyada mümkün olacak” dedi.

Yine fuarın ilk günü Anayasa hukukçusu, akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, CHP Parti Meclisi Üyesi Yunus Emre ve Doç. Dr. Didem Yılmaz “100. Yıl Anayasa ve Demokrasinin Geleceği” söyleşisiyle, Bursalılarla buluştu. Fuar doğrultusunda söyleşilerin yanı sıra belgesel, karikatür ve atölye etkinlikler de planlanırken, karikatürist Hicabi Demirci, Mudanyalı çocuklarla karikatür atölyesi gerçekleştirdi. “Cumhuriyetin Önsözü: Mudanya” söyleşisi ile İsmet Ergin, Hasan S. Teoman okurlarıyla bir araya geldi. Yazarlar Yekta Kopan, MarioLevi ile Barış İnce de edebiyatın bugünü ve geleceğini konuştu.